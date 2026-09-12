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Гигиенический набор Savol SK-PQT04 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор Savol SK-PQT04

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Гигиенический набор Savol SK-PQT04 - фото 1
Гигиенический набор Savol SK-PQT04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT04 - фото 1
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT04 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 080 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689180
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
120х25х60
Габаритные размеры), см
12х2.5х6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический набор, душевой шланг, настенный держатель
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
710

Описание товара Гигиенический набор Savol SK-PQT04

Гигиенический набор Savol - материал набора для биде – высококачественная латунь, он придает изделию роскошный вид, и долгий срок эксплуатации. Продукт прошел испытания и соответствует требованиям стандартов качества, он изготовлен на современном итальянском оборудовании. Изделие универсально, оно приспособлено для использования с унитазом, с биде, в ванной комнате и туалете. Металлическая лейка превосходно ложится в руку, она увесиста, поэтому комфортная в обращении, управляется плавной металлической кнопкой, которая позволит удобно обращаться с подачей воды.

Отзывы о товаре Гигиенический набор Savol SK-PQT04




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
120
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
120х25х60
Габаритные размеры), см
12х2.5х6
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
гигиенический набор, душевой шланг, настенный держатель
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6
Высота, см
12
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический набор Savol - материал набора для биде – высококачественная латунь, он придает изделию роскошный вид, и долгий срок эксплуатации. Продукт прошел испытания и соответствует требованиям стандартов качества, он изготовлен на современном итальянском оборудовании. Изделие универсально, оно приспособлено для использования с унитазом, с биде, в ванной комнате и туалете. Металлическая лейка превосходно ложится в руку, она увесиста, поэтому комфортная в обращении, управляется плавной металлической кнопкой, которая позволит удобно обращаться с подачей воды.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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