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Гигиенический набор Savol SK-PQT01 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Гигиенический набор Savol SK-PQT01

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Гигиенический набор Savol SK-PQT01 - фото 1
Гигиенический набор Savol SK-PQT01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Гигиенический набор
Цвет
хром
Монтаж
настенный
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT01 - фото 1
  • Гигиенический набор Savol SK-PQT01 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 100 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 689177
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
150
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
130х25х63
Габаритные размеры), см
13х2.5х6.3
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6.3
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х20х5
Вес, г.
690

Описание товара Гигиенический набор Savol SK-PQT01

Гигиенический набор Savol SK-PQT01 хром представляет собой высококачественное решение для создания комфортной и гигиеничной среды в ванной комнате. Благодаря своему стильному дизайну с отделкой под хром, этот набор отлично впишется в любой интерьер. Он состоит из нескольких компонентов, которые обеспечивают полноценную функциональность пользователям. Простое использование и удобство эксплуатации делают этот набор незаменимым аксессуаром для повседневного использования.

Отзывы о товаре Гигиенический набор Savol SK-PQT01




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Гигиенический набор
Длина душевого шланга
150
Длина, м
6.2
Механизм
керамический картридж
Габариты (ВxГxШ), мм
130х25х63
Габаритные размеры), см
13х2.5х6.3
Страна производства
Китай
Цвет
хром
Комплектация
держатель лейки, лейка, шланг
Монтаж
настенный
Поверхность
глянцевая
Развернуть
Управление
рычажное
Наличие шланга
да
Наличие держателя
да
Отверстия для монтажа
1
Ширина, см
6.3
Высота, см
13
Страна производитель
Китай
Описание
Гигиенический набор Savol SK-PQT01 хром представляет собой высококачественное решение для создания комфортной и гигиеничной среды в ванной комнате. Благодаря своему стильному дизайну с отделкой под хром, этот набор отлично впишется в любой интерьер. Он состоит из нескольких компонентов, которые обеспечивают полноценную функциональность пользователям. Простое использование и удобство эксплуатации делают этот набор незаменимым аксессуаром для повседневного использования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Гигиенический набор Savol SK-PQT01 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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