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Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H)

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Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 1
Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 2
Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 3
Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
117
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 1
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 2
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 3
  • Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688704
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Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
16.7
Длина, м
15.8
Габариты (ВxГxШ), мм
167x158x48
Габаритные размеры), см
16.7x15.8x4.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
117
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
24х21х8
Вес, кг.
1.66

Описание товара Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H)

Смеситель для раковины Savol S-JD9201H — современный однорычажный смеситель, изготовленный из латуни. Он предназначен для установки на раковину и имеет традиционную форму излива. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров. Гарантия производителя составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Savol (S-JD9201H)




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Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
16.7
Длина, м
15.8
Габариты (ВxГxШ), мм
167x158x48
Габаритные размеры), см
16.7x15.8x4.8
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.8
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, аэратор, крепление, гибкая подводка 600 мм, фирменная коробка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
117
Длина излива
136
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
однорычажный, современный дизайн.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Savol S-JD9201H — современный однорычажный смеситель, изготовленный из латуни. Он предназначен для установки на раковину и имеет традиционную форму излива. Дизайн смесителя соответствует современным стилям, что делает его подходящим для различных интерьеров. Гарантия производителя составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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