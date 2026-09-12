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Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7)

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Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 1
Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 2
Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
102
Длина излива
180
  • Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 2
  • Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688695
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Длина излива
180
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х42х36
Вес, кг.
1.95

Описание товара Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7)

Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - это современное и элегантное решение для кухни. Он оснащен встроенным датчиком, который автоматически включает и выключает воду при приближении рук, что делает его удобным и экономичным. Черный цвет добавляет ему стильный вид, подходящий для любого интерьера.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
15.6
Длина, м
17
Страна производства
Китай
Тип управления
сенсорное
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
102
Развернуть
Длина излива
180
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
аэратор, гибкая подводка
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины BELZ сенсорный черный (B524-7) - это современное и элегантное решение для кухни. Он оснащен встроенным датчиком, который автоматически включает и выключает воду при приближении рук, что делает его удобным и экономичным. Черный цвет добавляет ему стильный вид, подходящий для любого интерьера.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
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Отзывы


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