Top.Mail.Ru
Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) - фото 1
Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) - фото 1
  • Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688408
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
6.2
Длина, м
28.5
Габариты (ВxГxШ), мм
62x21x29
Габаритные размеры), см
6.2x2.1x2.9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
2.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х21х6
Вес, кг.
1.65

Описание товара Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q)

Смеситель для биде Savol S-FXQ007Q — современное решение для ванной комнаты с настенным креплением. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку воды, а керамический картридж гарантирует долговечность и надежность. В комплекте гигиеническая лейка, шланг для душа длиной 1,2 м и эксцентрики для удобного монтажа. Корпус из нержавеющей стали сочетает практичность с лаконичным дизайном. Подходит для быстрой установки без встраивания, сохраняя эргономику пространства



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Savol
Тип товара
Высота, см
6.2
Длина, м
28.5
Габариты (ВxГxШ), мм
62x21x29
Габаритные размеры), см
6.2x2.1x2.9
Страна бренда
Россия
Страна производства
Китай
Ширина, см
2.1
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, эксцентрики, отражатели, гигиеническая лейка, шланг для душа
Развернуть
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Удлинненый излив
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
однорычажный, современный стиль.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для биде Savol S-FXQ007Q — современное решение для ванной комнаты с настенным креплением. Однорычажный механизм управления обеспечивает плавную регулировку воды, а керамический картридж гарантирует долговечность и надежность. В комплекте гигиеническая лейка, шланг для душа длиной 1,2 м и эксцентрики для удобного монтажа. Корпус из нержавеющей стали сочетает практичность с лаконичным дизайном. Подходит для быстрой установки без встраивания, сохраняя эргономику пространства


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смеситель для биде Savol (S-FXQ007Q) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...