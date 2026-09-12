Гигиенический душ для биде Savol S-PQ01C
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Характеристики
Тип товара
Лейка для биде
Цвет
золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
770 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687939
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Лейка для биде
Длина, м
1.6
Страна производства
Китай
Цвет
золото
Ширина, см
0.3
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х7х3
Вес, г.
140
Описание товара Гигиенический душ для биде Savol S-PQ01C
Лейка изготовлена из высококачественных материалов, отличается изящностью форм и практична в использовании. Все изделия бренда Savol произведены с превосходным качеством и соответствуют международными стандартами.
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Бренд
Тип товара
Лейка для биде
Длина, м
1.6
Страна производства
Китай
Цвет
золото
Ширина, см
0.3
Высота, см
0.7
Страна производитель
Китай
Лейка изготовлена из высококачественных материалов, отличается изящностью форм и практична в использовании. Все изделия бренда Savol произведены с превосходным качеством и соответствуют международными стандартами.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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