Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 687788
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
375х88х88
Размеры в упаковке, см
40х10х10
Вес, г.
920
Описание товара Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F)
Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для стаканчиков AM.PM Sense A74343400 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитКорзина для душа угловая AM.PM Sense L A7452100 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб. 5 040 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM Func A8F34100 хром
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341422 ...
-
В наличииЦена 4 600 руб.1150 руб. в СплитСтаканчик для зубных щеток Hansgrohe AddStories 41749670 матовый...
-
В наличииЦена 4 690 руб. 4 770 руб.1173 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 х...
-
В наличииЦена 4 830 руб.1208 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 417...
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитДержатель для полотенец AM.PM Like A8034400 хром
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 4 980 руб.1245 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги Hansgrohe AddStories 41771700 мат...
-
В наличииЦена 5 090 руб. 5 580 руб.1273 руб. в СплитДвойной крючок AM.PM Inspire 2.0 A50A35600 хром
-
В наличииЦена 5 090 руб.1273 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM Gem A90341422 чер...
Бренд
Тип товара
Аксессуары для ванной комнаты
Стиль
современный
Установка (монтаж)
настенный
Габариты (ВxГxШ), мм
375х88х88
Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F)
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ерш настенный Fixsen Hotel графит (FX-31013F)