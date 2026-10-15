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Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM)

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Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 1
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 2
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 3
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 4
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 5
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 6
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 7
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 8
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 9
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 10
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 11
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 12
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 13
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 14
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 15
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 16
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 17
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 18
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 19
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 20
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 21
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 22
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 23
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 24
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 25
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 26
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 27
Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный, паровой
Цвет
белый
Источник питания
сеть
Продолжительность работы
15 ч
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 1
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 2
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 3
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 4
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 5
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 6
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 7
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 8
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 9
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 10
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 11
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 12
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 13
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 14
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 15
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 16
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 17
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 18
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 19
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 20
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 21
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 22
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 23
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 24
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 25
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 26
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 27
  • Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - фото 28
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 740 руб. 
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В наличии
Код товара: 687528
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM)
18 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Smartmi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный, паровой
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности
Фильтры
водяной
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
200 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
7
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
53х30х29
Вес, кг.
5.1

Описание товара Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM)

Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Humidifier Rainforest CJJSQ06ZM – это современное устройство, созданное для поддержания оптимального уровня влажности в доме. Стильный воздухоувлажнитель реализует передовые технологии, обеспечивая комфортный микроклимат в помещении. Подходит для спальни, детской комнаты или гостиной. Увлажнитель воздуха для дома Smartmi поддерживает здоровую атмосферу, предотвращая сухость кожи и улучшая самочувствие. Его инновационная система увлажнения работает бесшумно и эффективно, позволяя наслаждаться чистым и свежим воздухом без лишнего шума. Легкость в использовании и интуитивно понятное управление делают Smartmi Humidifier Rainforest идеальным для любого пользователя. Увлажнитель оснащен различными режимами работы и функциями автоматического управления, которые могут быть настроены для максимальной адаптации к вашим потребностям. Воздухоувлажнитель также экономичен в использовании, потребляя минимальное количество электроэнергии. Емкость резервуара объемом 3 литра позволяет забыть о частом доливе воды, а встроенные фильтры обеспечивают чистоту и безопасность распыляемой влаги. Этот увлажнитель станет незаменимым помощником в вашем доме, заботясь об оптимальной влажности воздуха, даже в самые сухие сезоны года. Увлажнитель Smartmi Humidifier Rainforest CJJSQ06ZM – ваш надежный партнер в создании здорового микроклимата.



Теги товара: белые

Отзывы о товаре Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Smartmi
Тип товара
Увлажнитель воздуха
Тип увлажнителя
традиционный, паровой
Цвет
белый
Индикация
включения, влажности
Фильтры
водяной
Емкость резервуара для воды
3
Расход воды, мл/ч
200 мл/ч
Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения
да
Регулировка интенсивности работы
да
Источник питания
сеть
Потребляемая мощность
7
Развернуть
Продолжительность работы
15 ч
Страна производитель
Китай
Описание
Увлажнитель воздуха Xiaomi Smartmi Humidifier Rainforest CJJSQ06ZM – это современное устройство, созданное для поддержания оптимального уровня влажности в доме. Стильный воздухоувлажнитель реализует передовые технологии, обеспечивая комфортный микроклимат в помещении. Подходит для спальни, детской комнаты или гостиной. Увлажнитель воздуха для дома Smartmi поддерживает здоровую атмосферу, предотвращая сухость кожи и улучшая самочувствие. Его инновационная система увлажнения работает бесшумно и эффективно, позволяя наслаждаться чистым и свежим воздухом без лишнего шума. Легкость в использовании и интуитивно понятное управление делают Smartmi Humidifier Rainforest идеальным для любого пользователя. Увлажнитель оснащен различными режимами работы и функциями автоматического управления, которые могут быть настроены для максимальной адаптации к вашим потребностям. Воздухоувлажнитель также экономичен в использовании, потребляя минимальное количество электроэнергии. Емкость резервуара объемом 3 литра позволяет забыть о частом доливе воды, а встроенные фильтры обеспечивают чистоту и безопасность распыляемой влаги. Этот увлажнитель станет незаменимым помощником в вашем доме, заботясь об оптимальной влажности воздуха, даже в самые сухие сезоны года. Увлажнитель Smartmi Humidifier Rainforest CJJSQ06ZM – ваш надежный партнер в создании здорового микроклимата.


Теги товара: белые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Увлажнитель воздуха Smartmi Rainforest Humidifier (CJJSQ06ZM) - данный товар вы можете купить по цене 18740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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