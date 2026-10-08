Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM)
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
18 590 руб.
В наличии
Код товара: 751224
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
18 590 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Вес, кг.
6.3
Описание товара Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM)
Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM)
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 941 руб.4986 руб. в СплитОхладитель воздуха Ballu Cyclone BCOOL-30L CL
-
В наличииЦена 20 891 руб. 23 040 руб.5223 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-80
-
В наличииЦена 31 560 руб.7890 руб. в СплитВоздухоочиститель Karcher AF 50 50Вт белый (1.024-822.0)
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 серый
-
В наличииЦена 35 711 руб. 40 620 руб.8928 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100 белый
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100H
-
В наличииЦена 38 076 руб. 43 570 руб.9519 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-100WH
-
В наличииЦена 39 120 руб.9780 руб. в СплитОчиститель воздуха Airgle AG300
-
В наличииЦена 41 060 руб.10265 руб. в СплитМойка воздуха Venta Comfort plus LW25 8Вт белый (LW25 COMFORT PL...
-
В наличииЦена 50 120 руб.12530 руб. в СплитОчиститель воздуха Dreame AirPursue PM10 (CVF24A)
-
В наличииЦена 56 760 руб.14190 руб. в СплитОчиститель воздуха Dreame AirPursue PM20 (CVF14A)
-
В наличииЦена 57 561 руб. 65 430 руб.14391 руб. в СплитОчиститель воздуха приточный Ballu ONEAIR ASP-200SP
Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM)
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, недорогие, ультразвуковые, настольные, белые, до 40 м2, мойки воздуха
Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM) - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18590 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Воздухоочиститель Smartmi Air Purifier 2 40Вт синий (KQJHQ02ZM)