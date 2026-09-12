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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801)

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Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 2
Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 2
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 500 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 686402
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Характеристики

Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.2
Длина, м
23.2
Габариты (ВxГxШ), мм
352x232x153
Габаритные размеры), см
35.2x23.2x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение фильтра.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х44х33
Вес, кг.
1.75

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801)

Смеситель для кухни BELZ B801 (B76801) предназначен для установки на мойку или столешницу. Он позволяет подключать фильтр питьевой воды, обеспечивая удобство и функциональность. Дизайн смесителя сочетает лаконичность и эргономичность, что делает его подходящим для современных кухонь.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра BELZ B801 (B76801)




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Характеристики
Бренд
Belz
Тип товара
Высота, см
35.2
Длина, м
23.2
Габариты (ВxГxШ), мм
352x232x153
Габаритные размеры), см
35.2x23.2x15.3
Ширина, см
15.3
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
237
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
поворотный
Особенности
поворотный излив, съемный аэратор, подключение фильтра.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни BELZ B801 (B76801) предназначен для установки на мойку или столешницу. Он позволяет подключать фильтр питьевой воды, обеспечивая удобство и функциональность. Дизайн смесителя сочетает лаконичность и эргономичность, что делает его подходящим для современных кухонь.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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