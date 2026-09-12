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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828)

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Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828) - фото 1
Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
249
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828) - фото 1
  • Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 688601
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габаритные размеры), см
36.6x27.8x11.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
249
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Особенности
с подключением фильтра питьевой воды
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х41х30
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828)

Смеситель для кухни Haiba HB43828 с подключением фильтра воды — современное решение для удобного доступа к очищенной воде. Хромированное покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии и легкий уход. Поворотный излив позволяет регулировать направление потока, а рычажное управление гарантирует точную настройку температуры и напора. Модель совместима с системами фильтрации, что делает её практичным выбором для кухонь любого типа



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни с подключением фильтра воды Haiba хром (HB43828)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
36.6
Длина, м
27.8
Габаритные размеры), см
36.6x27.8x11.5
Страна производства
Китай
Ширина, см
11.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Высота излива
249
Развернуть
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Особенности
с подключением фильтра питьевой воды
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни Haiba HB43828 с подключением фильтра воды — современное решение для удобного доступа к очищенной воде. Хромированное покрытие обеспечивает устойчивость к коррозии и легкий уход. Поворотный излив позволяет регулировать направление потока, а рычажное управление гарантирует точную настройку температуры и напора. Модель совместима с системами фильтрации, что делает её практичным выбором для кухонь любого типа


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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