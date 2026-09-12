Смеситель для ванны Haiba (HB60548-7)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB60548-7)
Представляем смеситель для ванны и душа Haiba. Смеситель произведен из высококачественной латуни, соответствующей нормам ГОСТ и СанПин, что обеспечивает длительный срок службы и безопасность применения. Смеситель для ванны с душем оснащен литым фиксированным изливом, что делает его использование максимально удобным. Смеситель для ванной, Haiba имеет устойчивое покрытие, которое защитит сантехнику от воздействия агрессивных моющих средств, предупреждает появления разводов и пятен, а также обладает антибактериальными свойствами. Смеситель для ванны Haiba, прекрасно дополнит концепцию вашей ванной комнаты. При производстве смесителей Haiba использованы комплектующие ведущих мировых компаний: Аэратор – прослужит долгие годы и позволяет значительно сократить расход воды.
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