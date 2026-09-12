Смеситель для ванны Haiba (HB22803-7)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Haiba (HB22803-7)
Смеситель для ванны Haiba HB22803 это высококачественный продукт от известного производителя HAIBA, который зарекомендовал себя на рынке сантехнического оборудования. Смеситель выполнен из нержавеющей стали, что обеспечивает его долговечность и устойчивость к коррозии. Особенностью смесителя является длинный поворотный излив, который позволяет набирать воду в любую емкость без необходимости наклоняться. Это особенно удобно для пожилых людей или людей с ограниченными возможностями. Переключатель в корпусе смесителя позволяет легко переключаться между душем и изливом. Это делает использование смесителя еще более удобным и практичным. В комплекте с смесителем идет настенный держатель для душевой лейки, что позволяет сэкономить пространство в ванной комнате. Смеситель оснащен одним режимом лейки ручного душа и шлангом длиной 150 см. Это обеспечивает комфортное использование и позволяет легко дотянуться до любой точки ванной комнаты. Запорный клапан смесителя выполнен из керамики, что гарантирует его долговечность и надежность. Смеситель для ванны Haiba HB22803 это сочетание функциональности, удобства и стильного дизайна
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