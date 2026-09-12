Смеситель для раковины Haiba (HB11615-7)
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Характеристики
Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB11615-7)
Смеситель для раковины. Материал изделия – высококачественная латунь, которая обрабатывается по современной технологии литья под низким давлением. Смесители латунные с гальванопокрытием особенны своей высокой эстетикой и долговечностью. Смеситель оборудован встроенными аэратором, обеспечивающим равномерный поток струи, дополнительную экономию не менее 5 кубометров воды ежегодно, а также способствующим понижению уровня шума воды. Встроенный испанский керамический картридж, размером 35 мм, обеспечивает долгий срок службы, точную настройку температуры и напора воды. Излив смесителя высокий, монолитный (неповоротный). Способ монтажа – на одно отверстие, на гайке.
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