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Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7)

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Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - фото 1
Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Высота излива
217
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - фото 1
  • Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 860 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 685172
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Характеристики

Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
29.9
Длина, м
19.9
Габариты (ВxГxШ), мм
299x200x350
Габаритные размеры), см
29.9x19.9x4.2
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, аэратор, крепление, паспорт, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
217
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
современный стиль, традиционный излив, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
45х37х32
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7)

Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из высококачественной латуни. Он имеет черный цвет и матовую поверхность, что делает его стильным дополнением к любой ванной комнате. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает надежность и тихую работу. Гарантия на товар составляет 5 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7)




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Характеристики
Бренд
Haiba
Тип товара
Высота, см
29.9
Длина, м
19.9
Габариты (ВxГxШ), мм
299x200x350
Габаритные размеры), см
29.9x19.9x4.2
Страна бренда
Китай
Страна производства
Китай
Ширина, см
4.2
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, аэратор, крепление, паспорт, упаковка
Развернуть
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
217
Длина излива
160
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
традиционная
Особенности
современный стиль, традиционный излив, однорычажное управление.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для раковины Haiba (HB11814-7) - это современный однорычажный смеситель, изготовленный из высококачественной латуни. Он имеет черный цвет и матовую поверхность, что делает его стильным дополнением к любой ванной комнате. Смеситель оснащен керамическим картриджем, который обеспечивает надежность и тихую работу. Гарантия на товар составляет 5 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, российские, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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