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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
265
Длина излива
200
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 065 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684359
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
27.5
Длина, м
36.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
однорычажный, вращение 360 градусов, высокий излив для удобства мытья посуды.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в графитовом цвете - это однорычажная модель, сочетающая качество и современные технологии. Он предназначен для кухонной мойки и обеспечивает удобное мытье посуды благодаря высокому изливу. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и надежным.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4033, ГРАФИТ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
27.5
Длина, м
36.5
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
27.5
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, комплект креплений, упаковка
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Развернуть
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Высота излива
265
Длина излива
200
Держатель для душа в комплекте
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Особенности
однорычажный, вращение 360 градусов, высокий излив для удобства мытья посуды.
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4033 в графитовом цвете - это однорычажная модель, сочетающая качество и современные технологии. Он предназначен для кухонной мойки и обеспечивает удобное мытье посуды благодаря высокому изливу. Смеситель изготовлен из нержавеющей стали, что делает его прочным и надежным.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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