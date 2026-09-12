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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ)

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Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Высота излива
260
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 955 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 684354
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
37
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
260
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, однорычажный, высокий излив
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х28х6
Вес, кг.
1.6

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ)

Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 в графитовом цвете — это современная и функциональная модель, изготовленная в России. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система обеспечивает удобство использования. Корпус смесителя выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и доступность.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA (ST-4031, ГРАФИТ)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Высота, см
37
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
гибкая подводка, комплект креплений
Цвет
серый
Материал корпуса
нержавеющая сталь
Термостат
нет
Высота излива
260
Длина излива
227
Запорный клапан
керамический картридж
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
нет
Кол-во монтажных отверстий
1
Удлинненый излив
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
нет
Форма излива
высокий излив
Особенности
поворотный излив, однорычажный, высокий излив
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для кухни GRANULA ST-4031 в графитовом цвете — это современная и функциональная модель, изготовленная в России. Высокий излив позволяет легко мыть посуду любого размера, а однорычажная система обеспечивает удобство использования. Корпус смесителя выполнен из нержавеющей стали, что гарантирует прочность и доступность.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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