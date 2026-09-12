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Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ)

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Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 1
Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 2
Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Высота излива
280
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
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  • Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 1
  • Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 2
  • Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 025 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 682788
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Характеристики

Бренд
Granula
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
8
Длина, м
28
Габариты (ВxГxШ), мм
80x280x170
Габаритные размеры), см
8x28x17
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
280
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х21х8
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ)

Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни GRANULA Standart (31-ST, БЕЛЫЙ)




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Характеристики
Бренд
Granula
Тип товара
Смесители для кухни
Высота, см
8
Длина, м
28
Габариты (ВxГxШ), мм
80x280x170
Габаритные размеры), см
8x28x17
Страна бренда
Россия
Страна производства
Россия
Ширина, см
17
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Комплектация
смеситель, гибкая подводка, крепеж, аэратор, инструкция, гарантийный талон, упаковка
Развернуть
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
280
Длина излива
170
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1
Поворотный излив
да
Форма излива
традиционная
Особенности
крепление на гайку
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный качественный смеситель. Материал изготовления латунь. Монтаж настольный


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, настенные, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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