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Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149)

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Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 1
Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 2
Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 1
  • Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 2
  • Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 795 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681986
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
1600
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х18х15
Вес, кг.
1.98

Описание товара Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149)

Смеситель MIXLINE для ванны — гармония дизайна и удобства. Однорычажное управление позволяет легко и точно настраивать температуру, а настенный монтаж экономит место и придаёт интерьеру аккуратность. Хромированное покрытие блестит свежестью и отлично впишется в любую ванную. Корпус из латуни гарантирует прочность и защиту от коррозии. Удлинённый излив 200 мм даёт свободу в использовании ванны. В комплекте аэратор для мягкой струи, надёжный керамический картридж, а также всё необходимое для полноценного душа: ручная лейка и удобный держатель. Монтаж на 2 отверстия упрощает установку. Надёжное решение для комфорта и стиля.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны MIXLINE ML08-01 (522149)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
душевая лейка, душевой шланг, держатель для лейки, аэратор
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
200
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
1600
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель MIXLINE для ванны — гармония дизайна и удобства. Однорычажное управление позволяет легко и точно настраивать температуру, а настенный монтаж экономит место и придаёт интерьеру аккуратность. Хромированное покрытие блестит свежестью и отлично впишется в любую ванную. Корпус из латуни гарантирует прочность и защиту от коррозии. Удлинённый излив 200 мм даёт свободу в использовании ванны. В комплекте аэратор для мягкой струи, надёжный керамический картридж, а также всё необходимое для полноценного душа: ручная лейка и удобный держатель. Монтаж на 2 отверстия упрощает установку. Надёжное решение для комфорта и стиля.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
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