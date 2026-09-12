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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147)

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Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 1
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 2
Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
100
Длина излива
390
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 1
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 2
  • Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 255 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681983
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Характеристики

Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур (шланг, лейка, держатель лейки, дивертор), эксцентрики
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
100
Длина излива
390
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухвентильное управление
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
39х18х8
Вес, кг.
1.9

Описание товара Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147)

Смеситель для ванны MIXLINE легко впишется в современный интерьер благодаря элегантному хромированному покрытию. Вентильное управление простое и надежное, а благодаря керамическому картриджу пользоваться устройством приятно и удобно. Длинный поворотный излив — 390 мм — облегчает наполнение ванны и даёт больше свободы для мытья. Высота излива 100 мм идеально подходит для стандартных сценариев использования. Настенный монтаж и два монтажных отверстия обеспечивают прочную установку. В комплекте — держатель для душа и ручная лейка, так что всё необходимое для комфортного принятия душа уже включено. Корпус из латуни и нержавеющей стали обещает долгий срок службы. Эко-режим позволит экономить воду без ущерба для комфорта.



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Отзывы о товаре Смеситель для ванны и умывальника MIXLINE ML07-02 (522147)




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Характеристики
Бренд
MIXLINE
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Комплектация
душевой гарнитур (шланг, лейка, держатель лейки, дивертор), эксцентрики
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
100
Длина излива
390
Запорный клапан
керамический картридж
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Развернуть
Поворотный излив
да
Эко-режим
да
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Особенности
двухвентильное управление
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель для ванны MIXLINE легко впишется в современный интерьер благодаря элегантному хромированному покрытию. Вентильное управление простое и надежное, а благодаря керамическому картриджу пользоваться устройством приятно и удобно. Длинный поворотный излив — 390 мм — облегчает наполнение ванны и даёт больше свободы для мытья. Высота излива 100 мм идеально подходит для стандартных сценариев использования. Настенный монтаж и два монтажных отверстия обеспечивают прочную установку. В комплекте — держатель для душа и ручная лейка, так что всё необходимое для комфортного принятия душа уже включено. Корпус из латуни и нержавеющей стали обещает долгий срок службы. Эко-режим позволит экономить воду без ущерба для комфорта.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, встраиваемые, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие
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