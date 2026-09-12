Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Коллекция X-Joy
-
В наличииЦена 9 390 руб. 11 880 руб.2348 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02100 хром
-
В наличииЦена 15 290 руб. 16 560 руб.3823 руб. в СплитСмеситель для биде AM.PM X-Joy F85A83100 хром
-
В наличииЦена 15 790 руб.3948 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10000 хром
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A74341400 хром
-
В наличииЦена 17 590 руб. 18 990 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A90000 хром
-
В наличииЦена 55 490 руб.13873 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A10020 хром
-
В наличииЦена 41 890 руб.10473 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A1RH20 хром
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10022 черный
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A00 хром
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM X-Joy F40H85A22 черный
-
В наличииЦена 40 190 руб.10048 руб. в СплитДушевой набор AM.PM X-Joy FB85A1RH02 черный
-
В наличииЦена 29 490 руб. 31 770 руб.7373 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy FB85A2R010 хром
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02122 черный
-
В наличииЦена 18 490 руб.4623 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 40см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 20 890 руб. 22 500 руб.5223 руб. в СплитТумба под столешницу для стир. машины напольн. 60см AM.PM X-Joy ...
-
В наличииЦена 31 290 руб.7823 руб. в СплитРаковина над стиральной машиной 120см AM.PM X-Joy M85AWPL1201WG ...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A15000 хром
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20022 черный
-
В наличииЦена 14 090 руб.3523 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85AMOX0651WG
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 55см AM.PM X-Joy M85AFHX0552WG белы...
-
В наличииЦена 15 290 руб.3823 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для ванны и душа с ТМС AM.PM X-Joy...
-
В наличииЦена 21 890 руб.5473 руб. в СплитТумба под раковину напольная 65см AM.PM X-Joy M85AFSX0652WG белы...
-
В наличииЦена 16 890 руб.4223 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92000 хром
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A92022 черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A84341422 черны...
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитМыльница подвесная AM.PM X-Joy A8434222 черный
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
-
В наличииЦена 22 190 руб.5548 руб. в СплитТумба под раковину подвесная 80см AM.PM X-Joy M85AFHX0802WG белы...
-
В наличииЦена 2 190 руб. 2 340 руб.548 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35622 черный
-
В наличииЦена 6 090 руб.1523 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346400 хром
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитВешалка для полотенец AM.PM X-Joy A85A346422 черный
-
В наличииЦена 6 590 руб.1648 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32600 хро...
-
В наличииЦена 8 090 руб.2023 руб. в СплитДвойная вешалка-вертушка для полотенец AM.PM X-Joy A85A32622 чер...
-
В наличииЦена 1 890 руб.473 руб. в СплитДвойной крючок для полотенец AM.PM X-Joy A85A35600 хром
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги AM.PM X-Joy A85A34100 хром
-
В наличииЦена 11 490 руб. 11 520 руб.2873 руб. в СплитЗеркало с LED-подсветкой 65см AM.PM X-Joy M85MOX10651S
-
В наличииЦена 11 690 руб.2923 руб. в СплитРаковина мебельная 45см AM.PM X-Joy M85AWCC0452WG64 белая
-
В наличииЦена 16 090 руб.4023 руб. в СплитРаковина мебельная 55см AM.PM X-Joy M85AWCC0552WG64 белая
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитРаковина мебельная 65см AM.PM X-Joy M85AWCC0652WG64 белая
-
В наличииЦена 3 790 руб.948 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341400 ...
-
В наличииЦена 4 590 руб.1148 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с крышкой AM.PM X-Joy A85A341422 ...
-
В наличииЦена 4 690 руб. 4 770 руб.1173 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341500 х...
-
В наличииЦена 5 490 руб.1373 руб. в СплитДержатель для туалетной бумаги с полкой AM.PM X-Joy A85A341522 ч...
-
В наличииЦена 47 390 руб.11848 руб. в СплитДушевая система AM.PM X-Joy F0785A722 черный
-
В наличииЦена 38 690 руб.9673 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A400 хром
-
В наличииЦена 22 290 руб.5573 руб. в СплитРаковина мебельная 80см AM.PM X-Joy M85AWCC0802WG64 белая
-
В наличииЦена 24 890 руб.6223 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A50000 хром
-
В наличииЦена 18 590 руб.4648 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM X-Joy F85A40000 хром
-
В наличииЦена 49 690 руб.12423 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A500 хром
-
В наличииЦена 50 390 руб.12598 руб. в СплитДушевая система с термостатом AM.PM X-Joy F0785A522 черный
-
В наличииЦена 3 490 руб.873 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34400 хром
-
В наличииЦена 4 290 руб.1073 руб. в СплитКольцо для полотенец AM.PM X-Joy A85A34422 черный
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34200...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянная мыльница с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34222...
-
В наличииЦена 30 290 руб.7573 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа с термостатом и длинным изливом AM.PM...
-
В наличииЦена 18 190 руб.4548 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72600 хром
-
В наличииЦена 4 890 руб.1223 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 5 790 руб.1448 руб. в СплитСтеклянный диспенсер для жидкого мыла с настенным держателем AM....
-
В наличииЦена 3 290 руб.823 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34300 х...
-
В наличииЦена 3 990 руб.998 руб. в СплитСтеклянный стакан с настенным держателем AM.PM X-Joy A85A34322 ч...
-
В наличииЦена 7 390 руб.1848 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33300 хром
-
В наличииЦена 8 690 руб.2173 руб. в СплитСтойка с туалетной щеткой AM.PM X-Joy A85A33322 черный
-
В наличииЦена 17 770 руб. 23 690 руб.4443 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
-
В наличииЦена 11 290 руб.2823 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02133 белый
-
В наличииЦена 13 090 руб.3273 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02144 золото
-
В наличииЦена 12 390 руб.3098 руб. в СплитСмеситель для раковины AM.PM X-Joy F85A02199 золото
-
В наличииЦена 16 390 руб.4098 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10033 белый
-
В наличииЦена 18 990 руб.4748 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10044 розовое золото
-
В наличииЦена 17 590 руб.4398 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM X-Joy F85A10099 золото
-
В наличииЦена 15 090 руб.3773 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM X-Joy F85A20033 белый
-
В наличииЦена 23 690 руб. 25 560 руб.5923 руб. в СплитСмеситель встроенный на 2 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A4560...
-
В наличииЦена 28 490 руб.7123 руб. в СплитСмеситель встроенный на 3 потребителя с ТМС AM.PM X-Joy F85A9560...
-
В наличииЦена 66 190 руб.16548 руб. в СплитДушевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
Характеристики
Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа, излив и смеситель. Высокопроизводительный картридж обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Традиционный однозахватнный смеситель создан специально для приверженцев классики. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 54 090 руб.13523 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Arc 291000200 никель
-
В наличииЦена 57 090 руб.14273 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель для душа с термостатом AM.PM Spiri...
-
В наличииЦена 58 890 руб.14723 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Sensation F3020000 хром
-
В наличииЦена 61 590 руб.15398 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM Like F8075600 хром
-
В наличииЦена 61 690 руб.15423 руб. в СплитСкрытая часть термостата на 5 потребителей Hansgrohe RainSelect ...
-
В наличииЦена 63 290 руб.15823 руб. в СплитТермостат для душа AM.PM Inspire 2.0 F50A75700
-
В наличииЦена 66 190 руб.16548 руб. в СплитДушевой набор с термостатом AM.PM X-Joy FT85A3RH10 хром
-
В наличииЦена 73 290 руб.18323 руб. в СплитСмеситель для душа с термостатом AM.PM Sensation F3075600
-
В наличииЦена 75 390 руб.18848 руб. в СплитСмеситель для ванны Damixa Gala 535000000 хром
-
В наличииЦена 77 390 руб.19348 руб. в СплитСмеситель для ванны Damixa Gala 535000300 черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром