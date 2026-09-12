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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром

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Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 1
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 2
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 3
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 4
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 5
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 6
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 7
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 8
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 9
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 10
Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 1
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 2
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 3
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 4
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 5
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 6
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 7
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 8
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 9
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 10
  • Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-7%
56 790 руб.  61 110 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 681003
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Коллекция X-Joy
filter_none Товар входит в коллекцию X-Joy

Коллекция X-Joy


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, верхний душ, душевая лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
46х32х19
Вес, кг.
4.15

Описание товара Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром

Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа, излив и смеситель. Высокопроизводительный картридж обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Традиционный однозахватнный смеситель создан специально для приверженцев классики. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.



Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные

Отзывы о товаре Душевой набор AM.PM X-Joy FB85A3RH10 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны и душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, верхний душ, душевая лейка, шланг, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
4 отверстия
Страна производитель
Китай
Описание
Коллекция X-Joy включает в себя по-настоящему дизайнерские продукты в своем ценовом сегменте. Разработанные дизайн-агентством GP designpartners из Австрии, они завоевали любовь многих покупателей. Набор встроенного оборудования X-Joy - идеальное решение для вашей ванной комнаты. Встроенный механизм освобождает ванную комнату от лишних деталей, превращая пространство в идеальное место для себя. Набор включает в себя: верхний тропический душ 22 см, ручной душ, держатель ручного душа, излив и смеситель. Высокопроизводительный картридж обладает быстрой реакцией на изменения температуры или давления в водопроводной сети, защищает от ожога даже при внезапном отключении холодной воды. Традиционный однозахватнный смеситель создан специально для приверженцев классики. Смеситель имеет удобный переключатель сразу на 3 выхода, что является эффективным инженерным решением в сантехнической отрасли. Покрытие Everlast – вдвое превышает отраслевые стандарты по прочности и износостойкости. Ювелирный блеск и прочность покрытия достигаются по стандарту Chrome plating standard NSS 80H. Отдельная гарантия на корпус и покрытие – 10 лет, в два раза больше чем принято по европейским стандартам.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, из стены, черные, для накладной раковины, российские, настенные, на кухню недорогие, электронные
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