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Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром

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Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 1
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 2
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 3
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 4
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 5
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 6
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 7
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 8
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 9
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 10
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 11
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для ванны
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Длина излива
176
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 1
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 2
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 3
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 4
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 5
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 6
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 7
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 8
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 9
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 10
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 11
  • Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 690 руб. 
Начислим 642 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680964
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром
10 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция Like
filter_none Товар входит в коллекцию Like

Коллекция Like


Характеристики

Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Монтаж
настенный
Комплектация
излив, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
форма излива воды традиционная
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
25х7х7
Вес, г.
76

Описание товара Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром

Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.



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Отзывы о товаре Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром




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Характеристики
Бренд
AM.PM
Тип товара
Смесители для ванны
Монтаж
настенный
Комплектация
излив, документация, упаковка
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
176
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Особенности
форма излива воды традиционная
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Смеситель отличается высокой износостойкостью, изысканным дизайном и практичностью. Подходит для использования в быту или для оборудования мест общественного пользования в коммерческих и публичных организациях.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Излив на ванну AM.PM Like F8070000 хром - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 10690 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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