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Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром

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Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 1
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 2
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 3
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 4
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 5
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 6
Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 1
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 2
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 3
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 4
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 5
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 6
  • Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680878
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х11
Вес, г.
960

Описание товара Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром

Минималистичный дизайн смесителя, монтируемого в стену, позволит грамотно использовать пространство. Его диаметр составляет всего 110 мм, поэтому это идеальное решение для небольших помещений. Встраиваемые в стену смесители сохраняют эстетику ванной комнаты благодаря тому, что все непрезентабельные части скрыты. Плавное движение ручки обеспечивается специально разработанным картриджем Light Flow 25 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы засчет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин. Увеличенная гарантия на смеситель - 10 лет.



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Отзывы о товаре Монтируемый в стену смеситель Damixa Jupiter 777500001 хром




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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Минималистичный дизайн смесителя, монтируемого в стену, позволит грамотно использовать пространство. Его диаметр составляет всего 110 мм, поэтому это идеальное решение для небольших помещений. Встраиваемые в стену смесители сохраняют эстетику ванной комнаты благодаря тому, что все непрезентабельные части скрыты. Плавное движение ручки обеспечивается специально разработанным картриджем Light Flow 25 мм. Точная регулировка температуры воды без резких изменений. Блестящая поверхность смесителя сохранится на долгие годы засчет покрытия High Gloss, которое также защищает от мелких царапин. Увеличенная гарантия на смеситель - 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, черные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные, элитные, для ванной без душа
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Доставка
Отзывы


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