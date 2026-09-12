Смеситель для ванны Damixa Gala 531000300 чёрный
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смеситель для ванны Damixa Gala 531000300 чёрный
Смеситель Gala обладает мягкими геометричными формами, которые идеально впишутся в современную ванную комнату. Теперь и в трендовом матовом черном цвете. Идеальное управление: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Переключайте потоки воды между изливом и лейкой легким нажатием на дивертор. Уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Инновационное PVD-покрытие гарантирует чрезвычайную прочность смесителя. Матово-черная поверхность не выцветает с годами и устойчива к механическим повреждениям, загрязнениям и отпечаткам пальцев. Такой смеситель прослужит вам минимум 10 лет.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 19 390 руб.4848 руб. в СплитСмеситель для ванны и душа AM.PM Libre F6010022, черный
-
В наличииЦена 19 390 руб.4848 руб. в СплитСмеситель для раковины монтируемый в стену AM.PM Libre F6072600,...
-
В наличииЦена 19 490 руб.4873 руб. в СплитСмеситель для кухни с каналом для питьевой воды AM.PM Like F8005...
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM X-Joy F85A72622 черный
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины с индик. темп. AM.PM Gem F90A02400 хром
-
В наличииЦена 19 590 руб.4898 руб. в СплитСмеситель для раковины настенный AM.PM Gem F90A72200 хром
-
В наличииЦена 19 690 руб.4923 руб. в СплитСмеситель для раковины с гигиеническим душем AM.PM Sunny F85C030...
-
В наличииЦена 19 890 руб.4973 руб. в СплитСмеситель для душа AM.PM Bliss L F5320032 хром
-
В наличииЦена 20 390 руб.5098 руб. в СплитГигиенический набор для душа AM.PM Like F0202622 черный
-
В наличииЦена 20 490 руб.5123 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем и полкой Dam...
-
В наличииЦена 20 490 руб.5123 руб. в СплитМонтируемый в стену смеситель с гигиеническим душем RedBlu by Da...
-
В наличииЦена 20 590 руб.5148 руб. в СплитСмеситель для ванной и душа Damixa Gala 531000600 золото
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Отзывы о товаре Смеситель для ванны Damixa Gala 531000300 чёрный