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Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель

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Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 1
Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 2
Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 3
Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 1
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 2
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 3
  • Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 680781
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Характеристики

Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х18х7
Вес, кг.
1.5

Описание товара Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель

Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель в никелевом исполнении. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, цвет не стирается и не тускнеет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.



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Отзывы о товаре Смеситель для кухни Damixa Eclipce 310721400 никель




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Damixa
Тип товара
Смесители для кухни
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настольный
Цвет
никель
Материал корпуса
латунь, нержавеющая сталь
Аэратор в комплекте
да
Высота излива
266
Длина излива
205
Запорный клапан
керамический картридж
Переключатель на фильтр
да
Поворотный излив
да
Развернуть
Особенности
присоединительный размер 1/2 дюйма
Страна производитель
Китай
Описание
Долгожданное пополнение серии культовых кухонных смесителей Eclipse - смеситель в никелевом исполнении. Современные формы и качественные материалы, которые станут идеальным завершением как классической, так и современной кухни. Невероятная простота управления: керамический картридж Light Flow обеспечивает плавное управление ручкой смесителя и оптимальную регулировку температуры и мощности потока. Безупречный внешний вид: невероятно тактильное покрытие Soft touch имеет благородный матовый блеск. Благодаря усиленным защитным свойствам, цвет не стирается и не тускнеет. Экономия ресурса: уникальная разработка Damixa, аэратор EcoSave, насыщает струю воды воздухом, что позволяет сократить расход практически в два раза. Длительная гарантия: продукт прослужит вам минимум 10 лет.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, из стены, черные, латунные, российские, настенные, из нержавеющей стали
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Отзывы


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