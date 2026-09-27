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Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 1
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 2
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 3
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 4
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 5
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 6
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Уцененный
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 1
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 2
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 3
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 4
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 5
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 6
  • Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 114 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 680067
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка
3 170 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка

Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Спецификация:

  • Упаковка: Carton Sleeve
  • Год выпуска: 2022
  • Издатель: Sony
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 1
Причина уценки: витринный образец (замятие одного угла, замятие по краю, справа)

Отзывы о товаре Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Виниловая пластинка Napalm Death, Resentment Is Always Seismic (0194399522813) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние
Комплектность: упаковка, пластинка
Спецификация:
  • Упаковка: Carton Sleeve
  • Год выпуска: 2022
  • Издатель: Sony
  • Формат носителя: LP
  • Количество дисков: 1
Причина уценки: витринный образец (замятие одного угла, замятие по краю, справа)
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Napalm Death - Resentment Is Always Seismic (0194399522813) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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