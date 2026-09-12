Top.Mail.Ru
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 1
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 2
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 3
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 4
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 5
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 6
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 7
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 8
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 9
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 10
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 11
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 12
Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 1
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 2
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 3
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 4
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 5
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 6
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 7
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 8
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 9
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 10
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 11
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 12
  • Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 679474
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х20х3
Вес, г.
700

Описание товара Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка)

Телефон-IP (Internet Protocol) Yealink YL-W71P DECT - это телефонное устройство, которое передает голосовые данные посредством Интернета, используя технологию VoIP. Такие телефоны обычно используются в бизнес-среде и предоставляют множество дополнительных возможностей, таких как конференц-связь, видео-конференции, виртуальные голосовые почты и другие функции. Телефоны-IP могут быть подключены к выделенным VoIP-серверам или работать в качестве стационарных устройств с программным обеспечением, установленным на компьютере. Такой телефон имеет достаточно широкий диапазон настроек и функций, позволяющих настроить их для оптимальной работы в любых условиях.

Отзывы о товаре Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Yealink
Тип товара
IP-телефон
Цвет
черный
Дисплей
есть
Спикерфон
да
Встроенная записная книжка
Да
АОН
Да
Автоответчик
Да
Страна производитель
Китай
Описание
Телефон-IP (Internet Protocol) Yealink YL-W71P DECT - это телефонное устройство, которое передает голосовые данные посредством Интернета, используя технологию VoIP. Такие телефоны обычно используются в бизнес-среде и предоставляют множество дополнительных возможностей, таких как конференц-связь, видео-конференции, виртуальные голосовые почты и другие функции. Телефоны-IP могут быть подключены к выделенным VoIP-серверам или работать в качестве стационарных устройств с программным обеспечением, установленным на компьютере. Такой телефон имеет достаточно широкий диапазон настроек и функций, позволяющих настроить их для оптимальной работы в любых условиях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка) – стоимость товара 9590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...