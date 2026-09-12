Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Телефон-IP Yealink W71P DECT (база+трубка)
Телефон-IP (Internet Protocol) Yealink YL-W71P DECT - это телефонное устройство, которое передает голосовые данные посредством Интернета, используя технологию VoIP. Такие телефоны обычно используются в бизнес-среде и предоставляют множество дополнительных возможностей, таких как конференц-связь, видео-конференции, виртуальные голосовые почты и другие функции. Телефоны-IP могут быть подключены к выделенным VoIP-серверам или работать в качестве стационарных устройств с программным обеспечением, установленным на компьютере. Такой телефон имеет достаточно широкий диапазон настроек и функций, позволяющих настроить их для оптимальной работы в любых условиях.
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