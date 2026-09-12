Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER
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Характеристики
Описание товара Конвектор электрический Electrolux ECH/AS2 -1500 ER
Электрический конвектор серии Air Stream - продукт индустриального искусства. Аэродинамическая форма конвектора не имеет аналого в мире. Специальное ракушечное покрытие нагревательного элемента позволило увеличить площадь поверхности теплоотдачи на 25% (по сравнению со стандартными монолитными нагревательными элементами). Всего за 75 секунд нагревательный элемент выходит на свою полную мощность. Электронный блок управления с LED - дисплеем Легкое и интуитивно понятное управление, точное поддержание заданной температуры, а также возможность возможность сохранять в памяти индивидуальные температурные настройки сделают управление конвектором максимально приятным и комфортным. Настенная и напольная установка Вы можете установить прибор так, как это необходимо именно вам: на стене или на полу. Кронштейны для настенной установки и шасси для перемещения в комплекте. Конвекторы Air Stream пожаробезопасны, о чем свидетельствует сертификат МЧС Росии, и легко выдерживают перепады напряжения в электрической сети.
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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