Top.Mail.Ru
Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 730 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 111836
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
да
Комплектация
обогреватель, настенный кронштейн, шасси с колесиками
Мощность обогрева
750/1500 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип установки
настенно-напольное
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х55х15
Вес, кг.
2

Описание товара Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E

Обогреватель конвективно-инфракрасный , регулировка температуры, выключатель со световым индикатором, защита от мороза, отключение при перегреве, auto restart, площадь обогрева: 20м2, габариты: 41,3х64х11,2 см

Отзывы о товаре Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Водонепроницаемость
да
Комплектация
обогреватель, настенный кронштейн, шасси с колесиками
Мощность обогрева
750/1500 Вт
Напряжение
220/240 В
Регулировка мощности
есть
Страна производства
Китай
Таймер
да
Тип установки
настенно-напольное
Управление
электронное
Страна производитель
Китай
Описание
Обогреватель конвективно-инфракрасный , регулировка температуры, выключатель со световым индикатором, защита от мороза, отключение при перегреве, auto restart, площадь обогрева: 20м2, габариты: 41,3х64х11,2 см
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Конвектор Electrolux EIH/AG2-1500 E - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...