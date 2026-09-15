Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)
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Характеристики
Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
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Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, энергосберегающие, 1000 вт, 1500 вт, с регулятором мощности, с электронным термостатом
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