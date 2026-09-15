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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)

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Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 1
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 2
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 3
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 4
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 5
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 6
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 7
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 8
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 9
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 10
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 11
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 12
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 13
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 14
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 15
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 16
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвекторы
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 1
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 2
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 3
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 4
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 5
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 6
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 7
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 8
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 9
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 10
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 11
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 12
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 13
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 14
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 15
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 16
  • Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-37%
9 980 руб.  15 890 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 678921
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)
9 980 руб. -37%
15 890 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
83х45х13
Вес, кг.
6.81

Описание товара Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)

Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.

Отзывы о товаре Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный)




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Характеристики
Бренд
Ballu
Тип товара
Конвекторы
Страна производитель
Китай
Описание
Серия конвекторов Evolution Transformer System с инновационным нагревательным элементом HEDGEHOG и блоком управления digital INVERTER. Исследования РСТ, ИЗТТ, МГСУ доказали, что с блоком управления digital INVERTER экономия электроэнергии достигает 70% по сравнению со стандартными обогревателями! Экономия происходит за счет плавного регулирования мощности нагревательного элемента в зависимости от разницы между заданной и фактической температурой в помещении. Окупаемость максимальной комплектации - 1 месяц!. HEDGEHOG – это бесшумный монолитный нагревательный элемент нового поколения на 20% компактнее и эффективнее стандартных нагревательных элементов, позволяющий быстро и эффективно обогреть помещение. Заботясь о вашем спокойствии и комфорте, мы прикладываем все усилия, чтобы наша продукция была безопасной при эксплуатации. Безопасность данного прибора подтверждена сертификатом МЧС.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Комплект Ballu Transformer с блоком управления и шасси BEC/EVU-2500-4E (электронный) - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 9980 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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