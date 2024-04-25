Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки. В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом. В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
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Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, Синий, 8 GB, С хорошей камерой, С хорошей фронтальной камерой, С двумя камерами, С телеобъективом, С оптической стабилизацией, С NFC, С беспроводной зарядкой, С быстрой зарядкой, С GPS, С Type-C, Безрамочный, Флагманские, Металлический корпус, Для пожилых людей, Iphone 16, для школьника, для первоклассника, IP68, С NFC, С беспроводной зарядкой
Достоинства:
Мощный инструмент для творчества
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Брал для обработки фото и видео - производительности хватает с запасом. Дисплей Super Retina XDR показывает цвета просто потрясающе. ProMotion делает скроллинг невероятно плавным.
Достоинства:
Стильный и мощный гаджет!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Розовый цвет выглядит очень элегантно, не слишком ярко, но при этом привлекает внимание. Производительность просто космическая - все приложения открываются мгновенно. Камера делает потрясающие снимки даже в низком освещении. Face ID работает молниеносно!
Достоинства:
Превосходный смартфон для семьи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Взял для жены - она в восторге от дизайна и функционала. Особенно понравилась функция Family Setup для управления детскими телефонами. Качество связи отличное, интернет работает стабильно.
Достоинства:
Особенно порадовала функция Continuity для работы с Mac и iPad.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для бизнес-задач - все функции работают на высшем уровне. Батареи хватает на полный рабочий день при активном использовании.
Достоинства:
Надёжный выбор для повседневного использования!
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Использую как основной телефон - работает без нареканий. Система iOS остается стабильной даже после месяца активного использования. 128 ГБ памяти хватает для всех необходимых приложений и фото.
Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink
Достоинства:
Мощный инструмент для творчества
Недостатки:
Не нашел
Комментарий:
Брал для обработки фото и видео - производительности хватает с запасом. Дисплей Super Retina XDR показывает цвета просто потрясающе. ProMotion делает скроллинг невероятно плавным.
Достоинства:
Стильный и мощный гаджет!
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Розовый цвет выглядит очень элегантно, не слишком ярко, но при этом привлекает внимание. Производительность просто космическая - все приложения открываются мгновенно. Камера делает потрясающие снимки даже в низком освещении. Face ID работает молниеносно!
Достоинства:
Превосходный смартфон для семьи
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Взял для жены - она в восторге от дизайна и функционала. Особенно понравилась функция Family Setup для управления детскими телефонами. Качество связи отличное, интернет работает стабильно.
Достоинства:
Особенно порадовала функция Continuity для работы с Mac и iPad.
Недостатки:
Нет
Комментарий:
Использую для бизнес-задач - все функции работают на высшем уровне. Батареи хватает на полный рабочий день при активном использовании.
Достоинства:
Надёжный выбор для повседневного использования!
Недостатки:
Не обнаружила
Комментарий:
Использую как основной телефон - работает без нареканий. Система iOS остается стабильной даже после месяца активного использования. 128 ГБ памяти хватает для всех необходимых приложений и фото.