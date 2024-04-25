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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink

5 Отзывы
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Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 1
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 2
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 3
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 4
Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Процессор
Apple A18
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
1
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 1
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 2
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 3
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 4
  • Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 830 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678986
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Процессор
Apple A18
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х9х2
Вес, г.
418

Описание товара Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink

Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки. В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом. В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.

Отзывы о товаре Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink

Источник: Яндекс Маркет
25.05.2027
Демьян

Достоинства:
Мощный инструмент для творчества

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Брал для обработки фото и видео - производительности хватает с запасом. Дисплей Super Retina XDR показывает цвета просто потрясающе. ProMotion делает скроллинг невероятно плавным.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Ира

Достоинства:
Стильный и мощный гаджет!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Розовый цвет выглядит очень элегантно, не слишком ярко, но при этом привлекает внимание. Производительность просто космическая - все приложения открываются мгновенно. Камера делает потрясающие снимки даже в низком освещении. Face ID работает молниеносно!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Сергей

Достоинства:
Превосходный смартфон для семьи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взял для жены - она в восторге от дизайна и функционала. Особенно понравилась функция Family Setup для управления детскими телефонами. Качество связи отличное, интернет работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2011
Мария

Достоинства:
Особенно порадовала функция Continuity для работы с Mac и iPad.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для бизнес-задач - все функции работают на высшем уровне. Батареи хватает на полный рабочий день при активном использовании.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2005
Магдалена

Достоинства:
Надёжный выбор для повседневного использования!

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Использую как основной телефон - работает без нареканий. Система iOS остается стабильной даже после месяца активного использования. 128 ГБ памяти хватает для всех необходимых приложений и фото.



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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Смартфон
Комплектация
iPhone, Кабель USB-C(1 м), Документация
Линейка
Apple iPhone 16
Цвет
синий
Материал корпуса
алюминий
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
6.1
Разрешение экрана
2556x1179
Частота обновления, Гц
60
Развернуть
Процессор
Apple A18
Частота процессора, МГц
3780
Количество ядер
6
Операционная система
iOS
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
1
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
48 Мп + 12 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.3
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Apple iPhone 16 — смартфон последнего поколения от известного бренда. Модель может работать без подзарядки до 80 часов при воспроизведении музыки. В Apple iPhone 16 установлен экран OLED Super Retina XDR с диагональю 6.1 дюйма с разрешением 2556х1179 пикселей. Дисплей выводит яркую картинку и видео без задержек и мерцаний, обеспечивает комфорт просмотра контента под углом. В смартфоне предусмотрены 2 основных и 1 тыловая камера с оптикой Sony. Основной широкоугольный объектив 48 Мп оснащен системой оптической стабилизации, сверхширокоугольный объектив 12 Мп снимает с углом обзора 120°. 10-кратный цифровой и 2-кратный оптический зум позволяют делать качественные снимки удаленных объектов, а интеллектуальная система настройки автоматически корректирует их искажения, выбирает режим в зависимости от освещения и удаленности. Камера может снимать с разрешением 1920x1080 и 3840x2160 пикселей с частотой 240 кад/сек, в том числе в режимах макровидео, замедленная съемка и таймлапс.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2027
Демьян

Достоинства:
Мощный инструмент для творчества

Недостатки:
Не нашел

Комментарий:
Брал для обработки фото и видео - производительности хватает с запасом. Дисплей Super Retina XDR показывает цвета просто потрясающе. ProMotion делает скроллинг невероятно плавным.
Источник: Яндекс Маркет
25.04.2024
Ира

Достоинства:
Стильный и мощный гаджет!

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Розовый цвет выглядит очень элегантно, не слишком ярко, но при этом привлекает внимание. Производительность просто космическая - все приложения открываются мгновенно. Камера делает потрясающие снимки даже в низком освещении. Face ID работает молниеносно!
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2022
Сергей

Достоинства:
Превосходный смартфон для семьи

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Взял для жены - она в восторге от дизайна и функционала. Особенно понравилась функция Family Setup для управления детскими телефонами. Качество связи отличное, интернет работает стабильно.
Источник: Яндекс Маркет
25.05.2011
Мария

Достоинства:
Особенно порадовала функция Continuity для работы с Mac и iPad.

Недостатки:
Нет

Комментарий:
Использую для бизнес-задач - все функции работают на высшем уровне. Батареи хватает на полный рабочий день при активном использовании.
Источник: Яндекс Маркет
25.06.2005
Магдалена

Достоинства:
Надёжный выбор для повседневного использования!

Недостатки:
Не обнаружила

Комментарий:
Использую как основной телефон - работает без нареканий. Система iOS остается стабильной даже после месяца активного использования. 128 ГБ памяти хватает для всех необходимых приложений и фото.


Смартфон Apple iPhone 16 128Gb (MYEA3HN/A) Pink - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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