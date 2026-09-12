Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 330 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 678083
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14
Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная
Если вы выключите плиту, последняя выбранная настройка будет сохранена на короткое время. Если вскоре после этого варочная панель снова включится, предыдущие настройки все еще будут доступны. Активация родительского контроля защищает управляющую электронику от рук детей и случайного использования – регулировка невозможна. Таким образом, обеспечивается высочайший уровень безопасности, чтобы предотвратить возможный риск получения травмы. Функция Power Boost дает возможность готовить быстрее, например вы можете на 35 % меньше времени вскипятить воду.
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Если вы выключите плиту, последняя выбранная настройка будет сохранена на короткое время. Если вскоре после этого варочная панель снова включится, предыдущие настройки все еще будут доступны. Активация родительского контроля защищает управляющую электронику от рук детей и случайного использования – регулировка невозможна. Таким образом, обеспечивается высочайший уровень безопасности, чтобы предотвратить возможный риск получения травмы. Функция Power Boost дает возможность готовить быстрее, например вы можете на 35 % меньше времени вскипятить воду.
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
Смотрите также: Варочные панели, Кухонные вытяжки, газовые, сенсорные, белые
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