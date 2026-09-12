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Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная

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Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 1
Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 2
Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 3
Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Варочная панель
  • Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 1
  • Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 2
  • Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 3
  • Варочная поверхность Bosch PKN645FP2E Black - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
35 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 678083
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Характеристики

Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Размеры в упаковке, см
75х59х20
Вес, кг.
14

Описание товара Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная

Если вы выключите плиту, последняя выбранная настройка будет сохранена на короткое время. Если вскоре после этого варочная панель снова включится, предыдущие настройки все еще будут доступны. Активация родительского контроля защищает управляющую электронику от рук детей и случайного использования – регулировка невозможна. Таким образом, обеспечивается высочайший уровень безопасности, чтобы предотвратить возможный риск получения травмы. Функция Power Boost дает возможность готовить быстрее, например вы можете на 35 % меньше времени вскипятить воду.

Отзывы о товаре Электрическая варочная панель Bosch PKN645FP2E черная




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
BOSCH
Тип товара
Варочная панель
Описание
Если вы выключите плиту, последняя выбранная настройка будет сохранена на короткое время. Если вскоре после этого варочная панель снова включится, предыдущие настройки все еще будут доступны. Активация родительского контроля защищает управляющую электронику от рук детей и случайного использования – регулировка невозможна. Таким образом, обеспечивается высочайший уровень безопасности, чтобы предотвратить возможный риск получения травмы. Функция Power Boost дает возможность готовить быстрее, например вы можете на 35 % меньше времени вскипятить воду.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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