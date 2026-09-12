Avantasia - The Metal Opera (coloured) (0884860477017) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 676352
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Характеристики
Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860477017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Seven Angels, No Return, The Looking Glass, In Quest for, The Final Sacrifice, Neverland, Anywhere, Chalice of Agony, Memory, Into the Unknown
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Avantasia - The Metal Opera (coloured) (0884860477017) виниловая пластинка
Окунитесь в уникальный мир металлической оперы с виниловой пластинкой "Avantasia / The Metal Opera (Blue, Limited) (2LP)". Этот альбом от Avantasia - настоящий шедевр жанра, который сочетает в себе эпические мелодии, мощные гитарные партии и глубокие лирические тексты. Если вы цените высокое качество звука и хотите погрузиться в захватывающий мир металла, не упустите возможность приобрести виниловую пластинку "Avantasia / The Metal Opera (Blue, Limited) (2LP)". Купить этот альбом - значит открыть для себя новые грани музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Бренд
AFM
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
AFM
Barcode
[0884860477017]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Avantasia
Альбом (сингл)
The Metal Opera
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
The Seven Angels, No Return, The Looking Glass, In Quest for, The Final Sacrifice, Neverland, Anywhere, Chalice of Agony, Memory, Into the Unknown
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Окунитесь в уникальный мир металлической оперы с виниловой пластинкой "Avantasia / The Metal Opera (Blue, Limited) (2LP)". Этот альбом от Avantasia - настоящий шедевр жанра, который сочетает в себе эпические мелодии, мощные гитарные партии и глубокие лирические тексты. Если вы цените высокое качество звука и хотите погрузиться в захватывающий мир металла, не упустите возможность приобрести виниловую пластинку "Avantasia / The Metal Opera (Blue, Limited) (2LP)". Купить этот альбом - значит открыть для себя новые грани музыкального искусства.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Avantasia - The Metal Opera (coloured) (0884860477017) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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