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Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка

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Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 1
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 2
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 3
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 4
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 5
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 6
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 7
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 8
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 9
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 10
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 11
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Homo Erraticus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 1
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 2
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 3
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 4
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 5
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 6
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 7
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 8
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 9
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 10
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 11
  • Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 800 руб. 
Начислим 202 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676323
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка
5 800 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551812016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Homo Erraticus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Doggerland, Heavy Metals, Enter the Uninvited, Puer Ferox Adventus, Meliora Sequamur, The Turnpike Inn, The Engineer, The Pax Britannica, Bellum, After These Wars, Blood, Old Veins, In for a Pound, The Browning of the Green, Astra, Cold Dead Reckoning
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Doggerland, Heavy Metals, Enter the Uninvited, Puer Ferox Adventus, Meliora Sequamur, The Turnpike Inn, The Engineer, The Pax Britannica, Bellum, After These Wars, Blood, Old Veins, In for a Pound, The Browning of the Green, Astra, Cold Dead Reckoning



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Madfish
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Madfish
Barcode
[0636551812016]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Ian Anderson
Альбом (сингл)
Homo Erraticus
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Doggerland, Heavy Metals, Enter the Uninvited, Puer Ferox Adventus, Meliora Sequamur, The Turnpike Inn, The Engineer, The Pax Britannica, Bellum, After These Wars, Blood, Old Veins, In for a Pound, The Browning of the Green, Astra, Cold Dead Reckoning
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Doggerland, Heavy Metals, Enter the Uninvited, Puer Ferox Adventus, Meliora Sequamur, The Turnpike Inn, The Engineer, The Pax Britannica, Bellum, After These Wars, Blood, Old Veins, In for a Pound, The Browning of the Green, Astra, Cold Dead Reckoning


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ian Anderson - Homo Erraticus (0636551812016) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5800 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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