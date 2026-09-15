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T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка

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T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 1
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 2
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 3
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 4
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 5
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 6
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 1
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 2
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 3
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 4
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 5
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 6
  • T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676276
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797897335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Debora, One Inch Rock, Ride A White Swan, Life's A Gas, Hot Love, Get It On, Jeepster, Telegraph Sam, Metal Guru, Children Of The Revolution, Solid Gold Easy Action, 20th Century Boy, The Groover, Truck On (Tyke), Teenage Dream, Till Dawn, Light Of Love, New York City, Dreamy Lady, London Boys, I Love To Boogie, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Gold (29)
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка

Коллекция лучших записей и хитов Марка Болана и группы T.Rex. В издание вошли "Get It On", Metal Guru", "Hot Love", "Children Of The Revolution", "Ride A White Swan", "Telegram Sam", "20th Century Boy", "Cosmic Dancer" и множество других популярных треков. Издание на двойном черном виниле. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.

Отзывы о товаре T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Demon
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
DEMON
Barcode
[5014797897335]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
T. Rex
Альбом (сингл)
GOLD
Жанр
Зарубежный глэм-рок
Трек-лист
Debora, One Inch Rock, Ride A White Swan, Life's A Gas, Hot Love, Get It On, Jeepster, Telegraph Sam, Metal Guru, Children Of The Revolution, Solid Gold Easy Action, 20th Century Boy, The Groover, Truck On (Tyke), Teenage Dream, Till Dawn, Light Of Love, New York City, Dreamy Lady, London Boys, I Love To Boogie, The Soul Of My Suit, Celebrate Summer
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Специальное издание (серия)
Gold (29)
Страна производитель
Великобритания
Описание
Коллекция лучших записей и хитов Марка Болана и группы T.Rex. В издание вошли "Get It On", Metal Guru", "Hot Love", "Children Of The Revolution", "Ride A White Swan", "Telegram Sam", "20th Century Boy", "Cosmic Dancer" и множество других популярных треков. Издание на двойном черном виниле. Английская глэм-метал группа T Rex была основана в 1967 году в Лондоне и первоначально состояла только из двух музыкантов - Марка Болана и Стива Перегрина Тука. Команда имела оглушительный успех в 70-х, но распалась после смерти Болана в 1977 году. Многие альбомы команды входили в топ-5 британского и американского хит-парада, а также получали золотой статус.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


T. Rex - Gold (5014797897335) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5450 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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