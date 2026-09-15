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Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка

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Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 1
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 2
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 3
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 4
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 5
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 6
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 7
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gareth Quinn Redmond
Альбом (сингл)
Umcheol
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 1
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 2
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 3
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 4
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 5
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 6
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 7
  • Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 210 руб. 
Начислим 184 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676270
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка
5 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804139564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gareth Quinn Redmond
Альбом (сингл)
Umcheol
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pink Side - Breachadh an Lae, Cloudy Blue Side - Cu Chulainn agus Ferdiad
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pink Side - Breachadh an Lae, Cloudy Blue Side - Cu Chulainn agus Ferdiad



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251804139564]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Gareth Quinn Redmond
Альбом (сингл)
Umcheol
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Pink Side - Breachadh an Lae, Cloudy Blue Side - Cu Chulainn agus Ferdiad
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Швейцария
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Pink Side - Breachadh an Lae, Cloudy Blue Side - Cu Chulainn agus Ferdiad


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Gareth Quinn Redmond - Umcheol (4251804139564) виниловая пластинка - стоимость товара 5210 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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