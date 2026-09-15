Top.Mail.Ru
OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 1
OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 2
OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Raybould
Альбом (сингл)
The Machine (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 1
  • OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 2
  • OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 090 руб. 
Начислим 120 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676211
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка
3 090 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251648416135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Raybould
Альбом (сингл)
The Machine (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Opening, Birth, Bad Dreams, Turning And Burning, Underground, Arms, Revolution, Mary And Hope, Ava, Look Closer, Brainscan, Ava Saves Vincent, Operation, The Machine Fights, I Trust You, The End
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Opening, Birth, Bad Dreams, Turning And Burning, Underground, Arms, Revolution, Mary And Hope, Ava, Look Closer, Brainscan, Ava Saves Vincent, Operation, The Machine Fights, I Trust You, The End



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
WRWTFWW
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
We Release Whatever The F*ck We Want Records
Barcode
[4251648416135]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Tom Raybould
Альбом (сингл)
The Machine (Original Motion Picture Soundtrack)
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Opening, Birth, Bad Dreams, Turning And Burning, Underground, Arms, Revolution, Mary And Hope, Ava, Look Closer, Brainscan, Ava Saves Vincent, Operation, The Machine Fights, I Trust You, The End
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Opening, Birth, Bad Dreams, Turning And Burning, Underground, Arms, Revolution, Mary And Hope, Ava, Look Closer, Brainscan, Ava Saves Vincent, Operation, The Machine Fights, I Trust You, The End


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


OST - The Machine (Tom Raybould) (4251648416135) виниловая пластинка - купить по цене 3090 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...