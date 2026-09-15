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Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка

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Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 1
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 2
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 3
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 4
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 5
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 6
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 7
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 8
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 9
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 10
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
Bow To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 1
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 2
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 3
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 4
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 5
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 6
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 7
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 8
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 9
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 10
  • Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 030 руб. 
Начислим 148 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 676121
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка
4 030 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297920901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
Bow To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everything Falls Apart, Or Die, Spider To The Fly, Second Guessing, Bow To Love, 882579, Dopamine, Keep Calm, Carry On, Saturdays Son, Take This Poison, Om Shanti Om, Why Worry
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка

Погрузитесь в атмосферу нежности и утонченности с виниловой пластинкой Isobel Campbell / Bow To Love (Yellow, Limited) (1LP). Этот альбом от Isobel Campbell принесет в ваш дом неповторимую музыку с элементами фолка, попсы и психоделии. Если вы цените красивую и утонченную музыку, не упустите шанс купить виниловую пластинку Isobel Campbell / Bow To Love (Yellow, Limited) (1LP) и погрузиться в мир мелодий и эмоций, которые пронизывают каждый трек этого альбома.

Отзывы о товаре Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Cooking Vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cooking Vinyl
Barcode
[0711297920901]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Isobel Campbell
Альбом (сингл)
Bow To Love
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Everything Falls Apart, Or Die, Spider To The Fly, Second Guessing, Bow To Love, 882579, Dopamine, Keep Calm, Carry On, Saturdays Son, Take This Poison, Om Shanti Om, Why Worry
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
желтый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Погрузитесь в атмосферу нежности и утонченности с виниловой пластинкой Isobel Campbell / Bow To Love (Yellow, Limited) (1LP). Этот альбом от Isobel Campbell принесет в ваш дом неповторимую музыку с элементами фолка, попсы и психоделии. Если вы цените красивую и утонченную музыку, не упустите шанс купить виниловую пластинку Isobel Campbell / Bow To Love (Yellow, Limited) (1LP) и погрузиться в мир мелодий и эмоций, которые пронизывают каждый трек этого альбома.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Isobel Campbell - Bow To Love (coloured) (0711297920901) виниловая пластинка - стоимость товара 4030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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