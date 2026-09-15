Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Mountain - Wilderness Heart (0656605217512) виниловая пластинка
Виниловая пластинка "Black Mountain / Wilderness Heart" в формате 1LP — это захватывающее музыкальное произведение, которое обязательно привлечет внимание любителей качественной музыки. Альбом выпущен канадской рок-группой Black Mountain, известной своим уникальным сочетанием психоделического рока, прогрессивного звучания и блюзовых мотивов. "Wilderness Heart" предлагает слушателям погрузиться в атмосферу величественных мелодий, насыщенных мощными гитарными рифами и характерными вокальными партиями. Каждая композиция наполняет атмосферу теплом и энергией, создавая идеальный фон для путешествия по музыкальным просторам. Не упустите возможность купить виниловую пластинку, чтобы насладиться неподражаемым звучанием Black Mountain в высоком качестве и добавить этот удивительный альбом в свою коллекцию.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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