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Корпус Hiper BH34-1 черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Корпус Hiper BH34-1 черный

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Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 2
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 3
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 4
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 5
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 6
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 7
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 8
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 9
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 10
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 11
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 12
Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Корпуса
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 1
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 2
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 3
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 4
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 5
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 6
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 7
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 8
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 9
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 10
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 11
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 12
  • Корпус Hiper BH34-1 черный - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-17%
3 760 руб.  4 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 675152
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Характеристики

Бренд
HIPER
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
164
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x200 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х50х35
Вес, кг.
5.28

Описание товара Корпус Hiper BH34-1 черный

Корпус HIPER – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего компьютерного пространства. Этот современный корпус, выполненный в стильном черном цвете, станет отличным дополнением вашего рабочего стола. Материалы высокого качества – пластик, сталь и закаленное стекло – обеспечивают надежность и долговечность, а также придают корпусу элегантный внешний вид. Типоразмер Midi-Tower делает корпус HIPER совместимым с широким диапазоном материнских плат, предоставляя вам гибкость в сборке или модернизации системы. Наличие окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет любоваться внутренними компонентами вашего компьютера, придавая вашему ПК уникальность и стиль. Этот корпус идеально подходит для пользователей, которые ценят как эстетику, так и функциональность в дизайне своих устройств.

Отзывы о товаре Корпус Hiper BH34-1 черный




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HIPER
Тип товара
Корпуса
Габариты (ШxВxГ), мм
210 х 460 х 421
Макс. высота процессорного кулера
164
Максимальная длина видеокарты
340
Материал корпуса
пластик, сталь, стекло
Места для доп. вентиляторов
2x200 мм - на передней 1x120 мм - на задней 2x120 мм или 2x140 мм - на верхней 2x120 мм - на нижней
Окно на боковой стенке
да
Разъемы на передней панели
USB 3.0: 1шт, USB 3.1 Type-C: 1шт, аудио
Расположение блока питания
нижнее
Слоты расширения
7
Типоразмер
Midi-Tower
Развернуть
Цвет корпуса
черный
Число внутренних отсеков 2,5
2
Число внутренних отсеков 3.5
2
Форм-фактор совместимых плат
ATX
Страна производитель
Китай
Описание
Корпус HIPER – это идеальное сочетание стиля и функциональности для вашего компьютерного пространства. Этот современный корпус, выполненный в стильном черном цвете, станет отличным дополнением вашего рабочего стола. Материалы высокого качества – пластик, сталь и закаленное стекло – обеспечивают надежность и долговечность, а также придают корпусу элегантный внешний вид. Типоразмер Midi-Tower делает корпус HIPER совместимым с широким диапазоном материнских плат, предоставляя вам гибкость в сборке или модернизации системы. Наличие окна на боковой стенке из закаленного стекла позволяет любоваться внутренними компонентами вашего компьютера, придавая вашему ПК уникальность и стиль. Этот корпус идеально подходит для пользователей, которые ценят как эстетику, так и функциональность в дизайне своих устройств.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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