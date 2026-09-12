Yes - Symphonic Live (4029759129431) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 110 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 667473
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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759129431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Close To The Edge, Orchestral Intro, Long Distance Runaround, Dont Go Starship Trooper, And You And I, Ive Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Yes - Symphonic Live (4029759129431) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Close To The Edge, Orchestral Intro, Long Distance Runaround, Dont Go Starship Trooper, And You And I, Ive Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
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Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759129431]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Yes
Альбом (сингл)
Symphonic Live
Жанр
Зарубежный классический рок
Трек-лист
Overture, Close To The Edge, Orchestral Intro, Long Distance Runaround, Dont Go Starship Trooper, And You And I, Ive Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
Версия издания
лимитированное
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ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Overture, Close To The Edge, Orchestral Intro, Long Distance Runaround, Dont Go Starship Trooper, And You And I, Ive Seen All Good People, Owner Of A Lonely Heart, Roundabout
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Limited Edition
Yes - Symphonic Live (4029759129431) виниловая пластинка - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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