Top.Mail.Ru
Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
8435395503300, Виниловая пластинка Waters, Muddy, Muddy, Brass &amp; The Blues - фото 1
8435395503300, Виниловая пластинка Waters, Muddy, Muddy, Brass &amp; The Blues - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • 8435395503300, Виниловая пластинка Waters, Muddy, Muddy, Brass &amp; The Blues - фото 1
  • 8435395503300, Виниловая пластинка Waters, Muddy, Muddy, Brass &amp; The Blues - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667456
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Corine Corina, Piney Brown Blues, Black Night, Trouble In Mind, Going Back To Memphis, Betty And Dupree, Sweet Little Angel, Take My Advice, Trouble, Hard Loser

Отзывы о товаре Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Elemental
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Corine Corina, Piney Brown Blues, Black Night, Trouble In Mind, Going Back To Memphis, Betty And Dupree, Sweet Little Angel, Take My Advice, Trouble, Hard Loser
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Muddy Waters - Muddy, Brass & The Blues (8435395503300) виниловая пластинка - стоимость товара 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...