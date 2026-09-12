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Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка

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Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 1
Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 2
Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shadow Gallery
Альбом (сингл)
Legacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
лимитированное
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 1
  • Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 2
  • Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667419
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Характеристики

Бренд
Magna Carta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Magna Carta
Barcode
[0889466337314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shadow Gallery
Альбом (сингл)
Legacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cliffhangerang On/the Crusher, Destination Uknown, Colors, Society of the Mind, Legacy, First Light, Your Scenery
Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х3
Вес, г.
300

Описание товара Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cliffhangerang On/the Crusher, Destination Uknown, Colors, Society of the Mind, Legacy, First Light, Your Scenery



Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock

Отзывы о товаре Shadow Gallery - Legacy (coloured) (0889466337314) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Magna Carta
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Magna Carta
Barcode
[0889466337314]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Shadow Gallery
Альбом (сингл)
Legacy
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Cliffhangerang On/the Crusher, Destination Uknown, Colors, Society of the Mind, Legacy, First Light, Your Scenery
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Версия издания
лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Cliffhangerang On/the Crusher, Destination Uknown, Colors, Society of the Mind, Legacy, First Light, Your Scenery


Теги товара: Limited Edition, Progressive Rock
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