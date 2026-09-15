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Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка

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Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 1
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 2
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 3
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 4
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 5
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 6
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 7
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 8
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Window
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 1
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 2
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 3
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 4
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 5
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 6
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 7
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 8
  • Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 667305
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203113213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Window
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Visions, One Step Ahead, Myself, The Sweetest Sounds, Ever Since The One I Loves Been Gone, Clef, Obsession, Wild Is Love, LCafard, Somewhere, The Gentleman Is A Dope, Trouble Is A Man, Were Thine That Special Face, Ive Got Your Number, Tell Me Why, Everything Ive Got Belongs To You, The Peacocks
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Visions, One Step Ahead, Myself, The Sweetest Sounds, Ever Since The One I Loves Been Gone, Clef, Obsession, Wild Is Love, LCafard, Somewhere, The Gentleman Is A Dope, Trouble Is A Man, Were Thine That Special Face, Ive Got Your Number, Tell Me Why, Everything Ive Got Belongs To You, The Peacocks

Отзывы о товаре Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Mack Avenue
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Mack Avenue
Barcode
[0673203113213]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2018
Исполнитель
Cecile McLorin Salvant
Альбом (сингл)
Window
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Visions, One Step Ahead, Myself, The Sweetest Sounds, Ever Since The One I Loves Been Gone, Clef, Obsession, Wild Is Love, LCafard, Somewhere, The Gentleman Is A Dope, Trouble Is A Man, Were Thine That Special Face, Ive Got Your Number, Tell Me Why, Everything Ive Got Belongs To You, The Peacocks
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. Содержание: Visions, One Step Ahead, Myself, The Sweetest Sounds, Ever Since The One I Loves Been Gone, Clef, Obsession, Wild Is Love, LCafard, Somewhere, The Gentleman Is A Dope, Trouble Is A Man, Were Thine That Special Face, Ive Got Your Number, Tell Me Why, Everything Ive Got Belongs To You, The Peacocks
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Cecile McLorin Salvant - Window (0673203113213) виниловая пластинка - по цене 5450 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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