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Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка

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Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 1
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 2
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 3
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 4
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 5
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 6
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 7
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 8
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 9
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 10
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 11
Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vespertine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 1
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 2
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 3
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 4
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 5
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 6
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 7
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 8
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 9
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 10
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 11
  • Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 667116
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Характеристики

Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958046019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vespertine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hidden Place, Cocoon, It's Not Up To You, Undo, Pagan Poetry, Frosti, Aurora, Echo, A Stain, Sun In My Mouth, Heirloom, Harm Of Will, Unisona
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Bjork - Vespertine (5016958046019) виниловая пластинка

«Vespertine» (англ. Вечерний) — четвёртый студийный альбом исландской певицы Бьорк, выпущенный 27 августа 2001 года в Великобритании лейблом One Little Indian Records и в Соединённых Штатах лейблом Elektra Entertainment. Работа над альбомом началась во время съёмок фильма «Танцующая в темноте», которые характеризовались конфликтом между ней и режиссёром Ларсом фон Триером. На «Vespertine» Бьорк стремилась передать интимное и домашнее чувство, отклоняясь от более дерзкого звучания её предыдущего студийного альбома «Homogenic» (1997 г.). Музыкальный стиль альбома отразил недавно обнаруженный интерес Бьорк к минимал и сложной электронной музыке таких продюсеров, как Opiate, Console и дуэт Matmos, которые все были привлечены для записи альбома. С ростом популярности Napster и цифровых загрузок музыки, она также сочинила аранжировки с тонкими, «ледяными» звучащими инструментами, качество которых не пострадало бы при загрузке и воспроизведении на компьютере, включая арфу, челесту, клавикорд, струнные и изготовленные на заказ музыкальные шкатулки. Благодаря помощи от Matmos Бьорк создала «микробиоты» из различных банальных звуков, таких как перетасовка карт и треск льда. В лирическом плане альбом вращается вокруг тем секса и любви — иногда явно — вдохновленных её тогдашними новыми отношениями с Мэтью Барни; другие лирические источники включают поэзию Э.Э. Каммингса и пьесу британского драматурга Сары Кейн «Желание». «Vespertine» достиг 19-го места в американском чарте Billboard 200 и 8-го места в чарте альбомов Великобритании. Он получил широкое признание критиков, причём похвалы были сосредоточены на его эротическом, интимном настроении и звуковых экспериментах. Альбом появился в списках нескольких изданий лучших альбомов конца десятилетия 2001 года и часто считался лучшим альбомом Бьорк на сегодняшний день. Он был сертифицирован как золотой в Канаде, Франции и Соединённом Королевстве. С «Vespertine» было выпущено три сингла: «Hidden Place», «Pagan Poetry» и «Cocoon». В 2001 году Бьорк пригласила Зину Паркинс, Matmos и хор женщин-инуитов отправиться в мировое турне в поддержку «Vespertine», которое проходило в театрах и на небольших площадках, отдавая предпочтение акустике, а не количеству зрителей. Была выпущена книга «Bj?rk» одновременно с альбомом, содержащая фотографии певицы на протяжении всей её карьеры.

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Характеристики
Бренд
One Little Indian
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
One Little Indian
Barcode
[5016958046019]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2001
Исполнитель
Bjork
Альбом (сингл)
Vespertine
Жанр
Зарубежная поп-музыка
Трек-лист
Hidden Place, Cocoon, It's Not Up To You, Undo, Pagan Poetry, Frosti, Aurora, Echo, A Stain, Sun In My Mouth, Heirloom, Harm Of Will, Unisona
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
«Vespertine» (англ. Вечерний) — четвёртый студийный альбом исландской певицы Бьорк, выпущенный 27 августа 2001 года в Великобритании лейблом One Little Indian Records и в Соединённых Штатах лейблом Elektra Entertainment. Работа над альбомом началась во время съёмок фильма «Танцующая в темноте», которые характеризовались конфликтом между ней и режиссёром Ларсом фон Триером. На «Vespertine» Бьорк стремилась передать интимное и домашнее чувство, отклоняясь от более дерзкого звучания её предыдущего студийного альбома «Homogenic» (1997 г.). Музыкальный стиль альбома отразил недавно обнаруженный интерес Бьорк к минимал и сложной электронной музыке таких продюсеров, как Opiate, Console и дуэт Matmos, которые все были привлечены для записи альбома. С ростом популярности Napster и цифровых загрузок музыки, она также сочинила аранжировки с тонкими, «ледяными» звучащими инструментами, качество которых не пострадало бы при загрузке и воспроизведении на компьютере, включая арфу, челесту, клавикорд, струнные и изготовленные на заказ музыкальные шкатулки. Благодаря помощи от Matmos Бьорк создала «микробиоты» из различных банальных звуков, таких как перетасовка карт и треск льда. В лирическом плане альбом вращается вокруг тем секса и любви — иногда явно — вдохновленных её тогдашними новыми отношениями с Мэтью Барни; другие лирические источники включают поэзию Э.Э. Каммингса и пьесу британского драматурга Сары Кейн «Желание». «Vespertine» достиг 19-го места в американском чарте Billboard 200 и 8-го места в чарте альбомов Великобритании. Он получил широкое признание критиков, причём похвалы были сосредоточены на его эротическом, интимном настроении и звуковых экспериментах. Альбом появился в списках нескольких изданий лучших альбомов конца десятилетия 2001 года и часто считался лучшим альбомом Бьорк на сегодняшний день. Он был сертифицирован как золотой в Канаде, Франции и Соединённом Королевстве. С «Vespertine» было выпущено три сингла: «Hidden Place», «Pagan Poetry» и «Cocoon». В 2001 году Бьорк пригласила Зину Паркинс, Matmos и хор женщин-инуитов отправиться в мировое турне в поддержку «Vespertine», которое проходило в театрах и на небольших площадках, отдавая предпочтение акустике, а не количеству зрителей. Была выпущена книга «Bj?rk» одновременно с альбомом, содержащая фотографии певицы на протяжении всей её карьеры.
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