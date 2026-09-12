Top.Mail.Ru
Сервисный комплект HP C2H57A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Сервисный комплект HP C2H57A

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 1
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 2
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 3
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 4
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 5
Сервисный комплект HP C2H57A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Комплект обслуживания
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 1
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 2
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 3
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 4
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 5
  • Сервисный комплект HP C2H57A - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
40 660 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 666439
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Комплект обслуживания
Размеры в упаковке, см
58х31х24
Вес, кг.
3.2

Описание товара Сервисный комплект HP C2H57A

Комплект для обслуживания и замены термофиксатора Maintenance/Fuser Kit (печть в сборе, ролики, узел переноса),

Отзывы о товаре Сервисный комплект HP C2H57A




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Комплект обслуживания
Описание
Комплект для обслуживания и замены термофиксатора Maintenance/Fuser Kit (печть в сборе, ролики, узел переноса),
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сервисный комплект HP C2H57A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...