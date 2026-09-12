Перфоратор,KH 5 G 4935418160 AEG
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 600 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 665657
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
105
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
105
Макс. энергия удара
7.5
Потребляемая мощность
1100
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
56х45х15
Вес, кг.
10.44
Описание товара Перфоратор,KH 5 G 4935418160 AEG
Перфоратор AEG KH 5 G 4935418160 прекрасно подходит для тяжелых ремонтных и строительных работ. Он имеет 2 режима работы: долбление и бурение. Дополнительная рукоять помогает надежно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Благодаря тому, что корпус инструмента изготовлен из магниевого сплава, он ударопрочный, обеспечивает точность посадок и прекрасный теплоотвод.
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Теги товара: SDS MAX
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Бренд
Тип товара
Перфораторы
Пылесборник
нет
Дополнительная рукоятка
да
Ключевой патрон в комплекте
нет
Дополнительные щетки в комплекте
нет
В кейсе
да
Тип крепления бура
SDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплекте
нет
Блокировка кнопки включения
нет
Предохранительная муфта
да
Реверс
нет
Развернуть
Электронная регулировка частоты вращения
нет
Фиксация шпинделя
нет
Антивибрационная система
да
Тормоз двигателя
нет
Режим сверление
да
Режим долбление
да
Режим шуруповерта
нет
Минимальный диаметр патрона
10
Макс. диаметр сверления (бетон)
105
Электронная защита от перегрузок
нет
Макс. диаметр сверления коронкой, мм
105
Макс. энергия удара
7.5
Потребляемая мощность
1100
Емкость аккумулятора
0
Напряжение аккумулятора, В
12
Зарядное устройство в комплекте
нет
Страна производитель
Китай
Перфоратор AEG KH 5 G 4935418160 прекрасно подходит для тяжелых ремонтных и строительных работ. Он имеет 2 режима работы: долбление и бурение. Дополнительная рукоять помогает надежно держать инструмент в руках, что особенно актуально для работы в режиме долбления. Благодаря тому, что корпус инструмента изготовлен из магниевого сплава, он ударопрочный, обеспечивает точность посадок и прекрасный теплоотвод.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие, SDS PLUS
Теги товара: SDS MAX
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