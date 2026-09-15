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The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка

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The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 1
The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 2
The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 3
The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 4
The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Move
Альбом (сингл)
Shazam: Remastered & Expanded Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 1
  • The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 2
  • The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 3
  • The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 4
  • The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 860 руб. 
Начислим 174 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665570
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка
4 860 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929463813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Move
Альбом (сингл)
Shazam: Remastered & Expanded Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hello Susie, Beautiful Daughter, Cherry Blossom Clinic Revisited, Fields of People, Dont Make My Baby Blue, The Last Thing on My Mind
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка

Откройте для себя захватывающий мир звука с виниловой пластинкой The Move / Shazam! (1LP). Этот альбом воплощает в себе дух времени и является настоящим произведением искусства от группы The Move. Погрузитесь в уникальные мелодии и неповторимую атмосферу музыкального творчества. The Move / Shazam! (1LP) предлагает вам испытать настоящее музыкальное волшебство с каждой нотой. Этот альбом захватит вас своей энергией и талантом исполнителей, позволяя окунуться в глубины звука и музыкальной гармонии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Move / Shazam! (1LP) и добавить этот удивительный музыкальный опус к вашей коллекции. Позвольте себе погрузиться в мир музыки, который перенесет вас во времена неповторимых звуков и мелодий. Насладитесь каждым звучанием и откройте новые грани звука с The Move!



Теги товара: Progressive Rock

Отзывы о товаре The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
CHERRY RED
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Cherry Red Records
Barcode
[5013929463813]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
The Move
Альбом (сингл)
Shazam: Remastered & Expanded Edition
Жанр
Зарубежный арт-рок, прогрессив-рок
Трек-лист
Hello Susie, Beautiful Daughter, Cherry Blossom Clinic Revisited, Fields of People, Dont Make My Baby Blue, The Last Thing on My Mind
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Откройте для себя захватывающий мир звука с виниловой пластинкой The Move / Shazam! (1LP). Этот альбом воплощает в себе дух времени и является настоящим произведением искусства от группы The Move. Погрузитесь в уникальные мелодии и неповторимую атмосферу музыкального творчества. The Move / Shazam! (1LP) предлагает вам испытать настоящее музыкальное волшебство с каждой нотой. Этот альбом захватит вас своей энергией и талантом исполнителей, позволяя окунуться в глубины звука и музыкальной гармонии. Не упустите возможность купить виниловую пластинку The Move / Shazam! (1LP) и добавить этот удивительный музыкальный опус к вашей коллекции. Позвольте себе погрузиться в мир музыки, который перенесет вас во времена неповторимых звуков и мелодий. Насладитесь каждым звучанием и откройте новые грани звука с The Move!


Теги товара: Progressive Rock
Самовывоз
Доставка
Отзывы


The Move - Shazam! (5013929463813) виниловая пластинка - по цене 4860 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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