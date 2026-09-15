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Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка

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Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 1
Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 2
Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 3
Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 4
Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ann Wilson
Альбом (сингл)
Fierce Bliss
Жанр
Зарубежный хард-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 1
  • Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 2
  • Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 3
  • Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 4
  • Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665532
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Silver Lining
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
[0190296342059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ann Wilson
Альбом (сингл)
Fierce Bliss
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Greed, Black Wing, Bridge Of Sighs, Fighten For Life, Love Of My Life, Missionary Man, Gladiator, Forget Her, A Moment In Heaven, Angels Blues, The World Turns
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка

Обогатите свою коллекцию уникальным звуком виниловой пластинки Fierce Bliss от Ann Wilson. Этот альбом формата 1LP погрузит вас в захватывающий мир музыки, исполненный страсти и глубоких переживаний. Fierce Bliss отражает талант и виртуозность Ann Wilson, принесет вам незабываемый опыт прослушивания. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в музыкальное наслаждение.

Отзывы о товаре Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Silver Lining
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Silver Lining Music
Barcode
[0190296342059]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Ann Wilson
Альбом (сингл)
Fierce Bliss
Жанр
Зарубежный хард-рок
Трек-лист
Greed, Black Wing, Bridge Of Sighs, Fighten For Life, Love Of My Life, Missionary Man, Gladiator, Forget Her, A Moment In Heaven, Angels Blues, The World Turns
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Обогатите свою коллекцию уникальным звуком виниловой пластинки Fierce Bliss от Ann Wilson. Этот альбом формата 1LP погрузит вас в захватывающий мир музыки, исполненный страсти и глубоких переживаний. Fierce Bliss отражает талант и виртуозность Ann Wilson, принесет вам незабываемый опыт прослушивания. Не упустите возможность купить эту виниловую пластинку и погрузиться в музыкальное наслаждение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ann Wilson - Fierce Bliss (0190296342059) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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