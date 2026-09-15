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Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка

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Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 1
Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 2
Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 3
Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
I`M Ready
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 1
  • Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 2
  • Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 3
  • Muddy Waters - I&#039;m Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 740 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 665510
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка
4 740 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
I`M Ready
Трек-лист
Im Ready, 33 Years, You Trust, Copper Brown, Im Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin And Cryin, Good Morning Little School Girl
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка

Погрузитесь в мир аутентичного блюза с виниловой пластинкой Muddy Waters / Im Ready (1LP). Этот альбом отражает истинный дух и энергию легендарного исполнителя Muddy Waters, уносящего слушателей в глубины музыкальной страсти и мастерства. Музыка на виниловой пластинке Im Ready воплощает в себе живую силу и богатство блюзовых звуков, олицетворяя мастерство и талант исполнителя. Каждая нота на этом альбоме звучит искренне и истинно, заставляя вас проникнуться глубокими эмоциями и музыкальной подлинностью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Muddy Waters / Im Ready (1LP) и ощутить весь магический мир блюза прямо у себя дома. Этот альбом станет незаменимым приобретением для всех ценителей истинного звука блюза и насыщенной музыкальной атмосферы.

Отзывы о товаре Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Pure Pleasure
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Pure Pleasure
Barcode
[5060149620762]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2008
Исполнитель
Muddy Waters
Альбом (сингл)
I`M Ready
Трек-лист
Im Ready, 33 Years, You Trust, Copper Brown, Im Your Hoochie Coochie Man, Mamie, Rock Me, Screamin And Cryin, Good Morning Little School Girl
ТНВЭД
8523809900
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Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Описание
Погрузитесь в мир аутентичного блюза с виниловой пластинкой Muddy Waters / Im Ready (1LP). Этот альбом отражает истинный дух и энергию легендарного исполнителя Muddy Waters, уносящего слушателей в глубины музыкальной страсти и мастерства. Музыка на виниловой пластинке Im Ready воплощает в себе живую силу и богатство блюзовых звуков, олицетворяя мастерство и талант исполнителя. Каждая нота на этом альбоме звучит искренне и истинно, заставляя вас проникнуться глубокими эмоциями и музыкальной подлинностью. Не упустите возможность купить виниловую пластинку Muddy Waters / Im Ready (1LP) и ощутить весь магический мир блюза прямо у себя дома. Этот альбом станет незаменимым приобретением для всех ценителей истинного звука блюза и насыщенной музыкальной атмосферы.
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Отзывы


Muddy Waters - I'm Ready (Analogue) (5060149620762) виниловая пластинка - стоимость товара 4740 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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